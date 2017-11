POL-VER: ++ Informationsveranstaltung zum Thema "Technischer Einbruchschutz" bei der Polizei Verden ++

Landkreis Verden (ots) - Verden. Die Polizeiinspektion Verden/Osterholz bietet eine weitere Informationsveranstaltung zum Thema "technischer Einbruchschutz" an. Sie richtet sich an interessierte Haus- oder Wohnungsbesitzer, die in den letzten zwei Jahren keine polizeiliche Beratung zu dieser Thematik in Anspruch genommen haben. Die Besucher erhalten Tipps und Empfehlungen des Präventionsteams der Polizei Verden. Es besteht zudem die Möglichkeit, Fragen an ebenfalls anwesende Tischler und Facherrichter für Einbruchmeldeanlagen und Videotechnik zu richten. Die etwa zweistündige und kostenlose Veranstaltung findet am Donnerstag, 30.11.2017, ab 18 Uhr in den Räumen des Zentralen Kriminaldienstes an der Bürgermeister-Münchmeyer-Straße 4 in Verden statt. Um telefonische Anmeldung (auch auf Anrufbeantworter unter Angabe einer Rückrufnummer) bis Dienstag, den 28.11.2017 unter 04231/806108 wird gebeten.

