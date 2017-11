POL-VER: ++ Einbrecher im Abfallhof ++ Bargeld gestohlen ++ Zwei Verletzte ++ Unfallflucht auf der Käthe-Kruse-Straße ++

Landkreis Verden (ots) - Einbrecher im Abfallhof

Kirchlinteln. In den Abfallhof an der Bahnhofstraße brachen in der Nacht auf Mittwoch unbekannte Täter ein. Lohnenswertes Diebesgut fanden sie nicht vor, an Bargeld erlangten sie lediglich ein paar Euro. Der angerichtete Sachschaden an Türen ist ungleich höher. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Polizei Verden unter Telefon 04231/8060 entgegen.

Bargeld gestohlen

Verden/Dauelsen. Nur eine geringe Menge Bargeld fanden Einbrecher in einer Bäckerei an der Hamburger Straße vor, in die sie in der Nacht auf Mittwoch eingebrochen waren. Mit ihrer Beute flohen sie anschließend unerkannt. Mögliche Zeugen werden gebeten, unter Telefon 04231/8060 Kontakt zur Polizei Verden aufzunehmen.

Zwei Verletzte

Verden. Bei einem Auffahrunfall wurden am Mittwoch kurz vor 17 Uhr zwei Personen leicht verletzt. Eine 42-jährige Ford-Fahrerin musste in Höhe der Georgstraße verkehrsbedingt abbremsen, was eine nachfolgende 46-jährige VW-Fahrerin übersah. Durch den folgenden Unfall entstand Sachschaden an den Autos, der auf 6.000 Euro beziffert wird. Der VW musste abgeschleppt werden.

Unfallflucht auf der Käthe-Kruse-Straße

Achim. Hoher Sachschaden entstand am Mittwochabend bei einem Verkehrsunfall im Wendehammer der Käthe-Kruse-Straße. Ein unbekannter Fahrer eines Lkw oder eines Baustellenfahrzeugs kollidierte mit einem Ford, der hier kurz vor 19 Uhr abgestellt wurde. Als die Autofahrerin etwa 30 Minuten später zurückkam, musste sie einen Schaden in Höhe von geschätzten 4000 Euro feststellen. Der Verursacher hatte sich unerlaubt vom Unfallort entfernt. Hinweise zu dem Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug nimmt die Polizei Achim unter Telefon 04202/9960 entgegen.

