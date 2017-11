POL-VER: Geldbörse aus Einkaufskorb gestohlen

Landkreis Osterholz (ots) - Osterholz-Scharmbeck. Nicht besonders schwer hatte es am Dienstagnachmittag ein Dieb, der in einem Supermarkt Am Pumpelberg zugegriffen hat. Eine junge Frau war gegen 15:30 Uhr Kundin in dem Markt, dabei hatte sie ihre Geldbörse während des Einkaufs im Einkaufskorb abgelegt. Ein Unbekannter nutzte die Gelegenheit und stahl das Portmonee samt Bargeld und persönlichen Papieren, danach verschwand er unerkannt. Die Polizei Osterholz weist daraufhin, dass derartige Diebstähle in Märkten und Drogerien keine Seltenheit sind. Zur Vermeidung solcher Taten werden Kunden dringend gebeten, ihre Wertgegenstände in verschlossenen Innentaschen am Körper zu tragen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Helge Cassens

Telefon: 04231/806-104

www.polizei-verden-osterholz.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell