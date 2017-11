POL-VER: Neun Pferde ausgebüxt - Bis ins Stadtgebiet von Osterholz-Scharmbeck

Landkreis Osterholz (ots) - Lilienthal/Osterholz-Scharmbeck. Am Dienstagnachmittag sind aus einem Lilienthaler Pferdestall an der Straße Querreihe neun Pferde ausgebüxt. Wie die Tiere aus ihrer Box gelangen konnten, ist unklar. Sicher ist, dass die offenbar aufgeschreckten Vierbeiner anschließend einen längeren "Ausflug" gemacht haben. Einzelne Pferde galoppierten über die K11 und die K9 bis in das Stadtgebiet von Osterholz-Scharmbeck, dabei legten sie eine Strecke rund zehn Kilometer zurück. Schaden richtete eines der Pferde an, als es die Lüninghauser Straße in Lilienthal querte. Hier stieß das Tier gegen einen Ford Fiesta, mit dem eine 19-Jährige unterwegs war. Die junge Frau blieb unverletzt, wohingegen sich das Tier Verletzungen zuzog. Der Sachschaden am Pkw beträgt rund 1000 Euro. Ein Lob möchte die Polizei Lilienthal an alle Helfer richten, die die Pferdehalter und die Beamten dabei unterstützt haben, die Tiere einzufangen.

