POL-VER: ++ Oberende: Schwerer Unfall auf der K8 ++

Landkreis Osterholz (ots) - Lilienthal. Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw wurden am Dienstagmorgen auf der Straße Oberende (K8) drei Personen schwer verletzt. Eine 26-jährige Fahrerin eines Opel Corsa war auf der K8 aus Richtung Osterholz kommend in Richtung Lilienthal unterwegs. In einer langgezogenen Rechtskurve geriet sie aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn, wo sie frontal mit einem entgegenkommenden VW Golf zusammenprallte. Die Opel-Fahrerin erlitt wie die 44-jährige VW-Fahrerin und deren 47-jähriger Beifahrer schwere Verletzungen. Während die beiden Frauen mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gefahren werden mussten, wurde der Mann mit einem Rettungshubschrauber abtransportiert. An beiden Autos entstand ein Totalschaden. Der Gesamtschaden beträgt geschätzte 30.000 Euro. Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten, an denen eine große Anzahl von Feuerwehrkräften beteiligt waren, sowie für die Dauer der Unfallaufnahme der Polizei Osterholz und Lilienthal musste die K8 vollständig gesperrt werden. Als Unfallursache kann Glätte nicht ausgeschlossen werden. Da die genaue Unfallursache jedoch unklar ist, bittet die Polizeistation Lilienthal unter Telefon 04298/92000 um Hinweise möglicher Zeugen. Gleichzeitig loben die Beamten den engagierten Einsatz mehrerer Ersthelfer, die sich vor Eintreffen der Rettungskräfte um die Verletzten gekümmert haben.

