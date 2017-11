POL-VER: ++ Glätteunfall: Fiat überschlägt sich ++ Glätteunfall: VW überschlägt sich ++

Landkreis Osterholz (ots) - Glätteunfall: Fiat überschlägt sich

Schwanewede/Aschwarden. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf spiegelglatter Fahrbahn kam am Montagmorgen gegen 7.30 Uhr ein 19-jähriger Fiat-Fahrer, der in Richtung Hinnebeck unterwegs war, vom Brucher Landweg ab. Anschließend überschlug sich der Kleinwagen und blieb in einem wasserführenden Straßengraben auf dem Dach liegen. Der Fahranfänger konnte sich aus eigener Kraft aus dem Pkw befreien, er erlitt letztlich nur leichte Verletzungen und wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gefahren. Vor Ort war ein Rettungshubschrauber, der jedoch nicht zum Einsatz kam. Am Pkw entstand ein Totalschaden.

Glätteunfall: VW überschlägt sich

Lilienthal/Oberende. Glätte auf der Straße Oberende (K8) wurde am Montag gegen 6:30 Uhr einem 47-jährigen VW-Fahrer zum Verhängnis. In einer Rechtskurve rutschte der Mann nach links von der Fahrbahn. Nachdem er ein Verkehrszeichen überfuhr, überschlug sich der Pkw und kam letztlich auf der linken Fahrzeugseite zum Stehen. Mit leichten Verletzungen wurde der 47-Jährige von Rettungskräften ins Krankenhaus gefahren. Am Pkw entstand erheblicher Sachschaden.

