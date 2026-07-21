Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Versuchter Einbruch in Westerstede und Diebstahl in Oldenburg

Oldenburg (ots)

Versuchter Einbruch in Westerstede

Am gestrigen Tag wurde der Polizei nachträglich ein versuchter Diebstahl in einem besonders schweren Fall gemeldet. Im Zeitraum von Donnerstag, 16. Juli 2026, 18:00 Uhr, bis Freitag, 17. Juli 2026, 10:00 Uhr, haben bislang unbekannte Täter versucht, in ein Geschäft in der Kuhlenstraße in Westerstede einzubrechen.

Die Täter versuchten sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude zu verschaffen. Ein Betreten des Geschäfts gelang jedoch nicht.

Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0441-7904115 zu melden (866589).

Diebstahl in Oldenburg

Zudem suchte gestern eine Geschädigte die Polizei in Oldenburg auf, um einen Diebstahl anzuzeigen, der sich vergangenen Mittwoch oder Donnerstag in der Brommystraße in Oldenburg ereignet hat.

Demnach habe eine unbekannte Frau an der Haustür der Anzeigenerstatterin geklingelt. Die Frau habe der 84-Jährigen ein Bild von ihr und ihren Kindern gezeigt und nach Geld gefragt. Die Geschädigte überreichte der Frau daraufhin ein wenig Geld.

In der Zwischenzeit verschaffte sich mutmaßlich eine weitere unbekannte Person über eine offenstehende Hintertür Zutritt zu dem Haus und entwendete Schmuck.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können. Diese können sich unter der Telefonnummer 0441-7904115 melden (868203).

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