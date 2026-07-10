Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Tödlicher Verkehrsunfall in 26655 Westerstede mit Linienbus, besetzt mit zwei Personen ++

Oldenburg (ots)

++ Am Donnerstag, den 09.07.2026, um 18:00 Uhr, befuhr ein 69-jähriger Mann aus Ocholt als Angestellter eines gewerblichen Reiseunternehmens mit einem Linienbus (KOM) ohne reguläre Fahrgäste in 26655 Westerstede-Westerloy die Straße Am Damm in Fahrtrichtung Apen. Kurz vor dem Ortseingang Westerloy kam der Bus aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal und ungebremst mit einem Straßenbaum. Durch die Kollision wurde der vordere Teil des Fahrzeuges vollständig zerstört, der Fahrer erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Hannover geflogen. Seine 59-jährige Mitfahrerin und Lebensgefährtin aus Bad Zwischenahn verstarb noch an der Unfallstelle an schwersten Verletzungen. Die Feuerwehren Westerstede, Westerloy und Halsbek waren mit ca. 60 Kameraden im Einsatz, die Ortsdurchfahrt Westerloy blieb für Bergung und Rettung sowie Unfallaufnahme, Spurensuche und - sicherung insgesamt für ca. 6 Stunden vollgesperrt. Es entstand ein Gesamtschaden in sechsstelliger Höhe. Eventuelle Unfallzeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04488/8330 bei der Polizei in Westerstede zu melden. ++

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