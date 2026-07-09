Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Zwei Einbrüche beschäftigen die Polizei

Oldenburg (ots)

Zwei Einbrüche haben die Polizei in den vergangenen Tagen beschäftigt.

In der Zeit von Mittwoch, 9 Uhr bis 18 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in eine Wohnung in der Eiffelstraße ein. Sie hebelten die Wohnungstür auf und durchsuchten die Räume. Mit Bargeld und Schmuck als Beute flüchteten sie anschließend unerkannt.

Bereits in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es zu einem Einbruch in eine Bäckerei in der Heiligengeiststraße. Zwischen Dienstagabend und Mittwoch, 4 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu den Geschäftsräumen. Aus dem Verkaufsraum nahmen sie Bargeld und Getränke mit.

Die Polizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizei unter der 0441-7904115 zu melden.

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