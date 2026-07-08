Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Versuchter räuberischer Diebstahl in Supermarkt - Täter flüchtet ohne Beute

Oldenburg (ots)

Nach einem versuchten räuberischen Diebstahl in einem Supermarkt an der Nadorster Straße hat die Polizei Ermittlungen gegen einen 41-jährigen Mann aufgenommen.

Am gestrigen Tag kam es gegen 12:50 Uhr in dem Supermarkt zu dem Vorfall.

Einer Mitarbeiterin fiel ein Mann auf, der mehrere Tüten Bonbons in seinen Rucksack steckte. Gemeinsam mit einer weiteren Angestellten sprach sie den Mann an und hielt ihn fest. Währenddessen fiel dessen Rucksack zu Boden.

Der Mann begann daraufhin, die beiden Mitarbeiterinnen zu schubsen. Anschließend versuchte er, seinen Rucksack wieder an sich zu nehmen. Schließlich flüchtete er jedoch ohne den Rucksack und damit ohne Diebesgut aus dem Supermarkt.

Einem Mitarbeiter war der 41-Jährige bereits bekannt, da gegen ihn ein Hausverbot für den Markt bestand.

Der Tatverdächtige konnte noch vor dem Eintreffen der Polizei flüchten. Eine Fahndung im Nahbereich verlief ohne Erfolg. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen eines versuchten räuberischen Diebstahls eingeleitet. (810694)

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