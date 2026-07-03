Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Senior wird Opfer eines Schockanrufs - Polizei sucht Zeugen und warnt vor Betrugsmasche

Oldenburg (ots)

Am gestrigen Nachmittag ist ein Senior aus Gristede Opfer eines sogenannten Schockanrufs geworden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen erhielt der Mann gegen 14:00 Uhr einen Anruf von einer unbekannten Frau. Diese gab an, dass die Tochter des Seniors einen schweren Unfall hatte. Für eine angeblich lebensnotwendige Behandlung sei kurzfristig eine hohe Geldsumme erforderlich.

In dem Glauben, seiner Tochter helfen zu müssen, stellte der Angerufene Bargeld zusammen und legte dieses für eine Abholung bereit. Wenig später erschien ein Mann an der Anschrift und nahm das Geld entgegen. Während der gesamten Zeit wurde der Senior durch die Anruferin am Telefon gehalten und dadurch gezielt abgelenkt. Erst nachdem das Gespräch beendet worden war, bemerkte er den Betrug.

Der Geldabholer wird als etwa 35 Jahre alt und rund 170 Zentimeter groß beschrieben. Er soll einen dunkleren Hautton, schwarze Haare sowie einen bis unter das Kinn reichenden Vollbart gehabt haben. Zudem war der Mann vollständig dunkel gekleidet.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0441-7904115 bei der Polizei zu melden und warnt zudem erneut eindringlich vor der Masche der sogenannten Schockanrufe. Die Täter setzen ihre Opfer mit erfundenen Notlagen gezielt unter Druck, um sie zur Übergabe von Bargeld oder Wertsachen zu bewegen.

Die Polizei weist darauf hin, dass weder Polizei noch Staatsanwaltschaft, Gericht oder Krankenhäuser Bargeld oder Wertgegenstände auf dem Wege fordern. Wer einen solchen Anruf erhält, sollte das Gespräch sofort beenden und seine Angehörigen und die Polizei verständigen. (790379)

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