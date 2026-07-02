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POL-OL: Nicht zugelassener und verkehrsunsicherer Sattelauflieger auf der A 29 gestoppt

POL-OL: Nicht zugelassener und verkehrsunsicherer Sattelauflieger auf der A 29 gestoppt
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Oldenburg (ots)

Am frühen Mittwochabend kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Oldenburg auf der A 29 zwischen den Anschlussstellen Hahn-Lehmden und Jaderberg einen Sattelzug, dessen Sattelauflieger erhebliche Mängel aufwies.

Im Rahmen der Kontrolle stellten die Einsatzkräfte fest, dass der mitgeführte Sattelauflieger nicht zugelassen war. Zudem war dieser mit vier weiteren ausgedienten Sattelaufliegern sowie weiterem Zubehör beladen. Bei der Überprüfung wurde außerdem deutlich, dass sich bereits der transportierende Sattelauflieger selbst in einem erheblich verkehrsunsicheren Zustand befand. Unter anderem wies der Fahrzeugrahmen mehrere, offenbar notdürftig geschweißte Risse auf. Darüber hinaus wurde die Konstruktion nur noch durch Spanngurte zusammengehalten. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Sattelzug in Bad Bentheim gestartet. Dass sich während der Fahrt keine Fahrzeugteile oder die Ladung löste, ist nach Einschätzung der Polizei als glücklicher Umstand zu bewerten.

Gegen den 24-jährigen Fahrer wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz eingeleitet. Da der Mann seinen Wohnsitz nicht in Deutschland hat, wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Oldenburg eine Sicherheitsleistung erhoben.

Die Polizei untersagte die Weiterfahrt mit dem verkehrsunsicheren Sattelauflieger. Die Fahrt durfte ausschließlich mit der Sattelzugmaschine fortgesetzt werden. (785276)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Jens Rodiek
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

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