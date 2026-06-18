Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Polizeikontrolle statt Pausenbrot

Oldenburg (ots)

Am gestrigen Mittwoch, gegen 13:55 Uhr, wird der Polizei Westerstede durch einen Verkehrsteilnehmer ein auffällig fahrender BMW gemeldet. Der Meldende vermutet, dass der BMW-Fahrer unter Alkoholeinfluss fahren könnte.

Über das abgelesene Kennzeichen mit WST-Ortskennung kann als Halteranschrift eine Firma in einem Industriegebiet ermittelt werden.

Die eingesetzte Streife sucht die Anschrift unmittelbar auf und trifft dort den BMW sowie den mutmaßlichen Fahrzeugführer, einen 48jährigen Friedeburger, an und kann diesen kontrollieren.

Nachdem ihm der Grund des Erscheinens eröffnet und ein negativ verlaufender Atemalkoholtest durchgeführt worden ist, gibt der Fahrzeugführer an, dass es durchaus möglich sei, dass er auffällig gefahren sei. Der Grund dafür sei aber nicht der Einfluss berauschender Mittel, sondern sein gut verpacktes Pausensandwich, welches er während der Fahrt essen wollte.

Ein kurzes Gespräch über die Auswirkungen von Ablenkungen am Steuer rundete die Kontrolle ab.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell