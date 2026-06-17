Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Diebstähle mit Zielrichtung Kupfer - Zeugenaufruf

Oldenburg (ots)

In den vergangenen Nächten wurden der Polizei in Oldenburg und in Westerstede jeweils Kupferdiebstähle angezeigt. In den Nächten von Sonntag und Montag stahlen Diebe Kupfer von einer Baustelle am Bahnhof in Westerstede-Ocholt. In der Dienstagnacht wurde an einer Baustelle in Oldenburg ein Kupferdiebstahl versucht. Die Polizei sucht jeweils Zeugen.

Westerstede - In der Nacht vom Sonntag, dem 14. Juni, auf Montag begaben sich bislang unbekannte Täter auf die Baustelle an der Ladestraße am Bahnhof in Westerstede-Ocholt. Dort schnitten sie Kupfer von großen Kabeltrommeln ab und verluden dies in einen weißen Transporter. Etwa um 3 Uhr wurden die Täter durch einen Zeugen gestört und flüchteten mit dem weißen Transporter in Richtung Westerstede. Die polizeiliche Fahndung nach ihnen blieb erfolglos. Am Dienstagmorgen wurde der Diebstahl weiteren Kupfers festgestellt, weshalb von einer erneuten Tat in der Nacht von Montag auf Dienstag ausgegangen wird. Die Polizei in Westerstede bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf den flüchtigen weißen Transporter geben können, sich bei der Polizei Westerstede unter der 04488-833115 zu melden.

Oldenburg - Am Dienstagabend, dem 16. Juni, wurde kurz vor Mitternacht eine unbekannte Person beobachtet, wie sie Kupferkabel an einer Baustelle im Alter Postweg in Oldenburg scheinbar zur Abholung bereitlegte. Die alarmierte Polizei konnte die Person nicht mehr antreffen. Zu einem Schaden ist es nach bisherigem Ermittlungsstand nicht gekommen. Die Polizei bittet auch hier mögliche Zeugen sich unter der 0441-7904115 zu melden.

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