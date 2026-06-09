Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Zeugen gesucht: Vermutlich asbesthaltige Wellzementplatten illegal entsorgt

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Oldenburg (ots)

Zwischen Neuenburg und Linswege haben Unbekannte auf einem Parkplatz an der Landesstraße 815 (Westersteder Straße) offenbar größere Mengen Wellzementplatten sowie mehrere Altreifen illegal entsorgt.

Die Ablagerung wurde bereits am 3. Juni 2026 durch Mitarbeiter der Straßenmeisterei festgestellt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen ist davon auszugehen, dass die Wellzementplatten Asbest enthalten könnten.

Besondere Aufmerksamkeit erregt ein auf einem der entsorgten Reifen vorhandener Schriftzug "HR" (hinten rechts), der mit gelber Ölkreide aufgebracht wurde. Diese Kennzeichnung könnte Hinweise auf die Herkunft der Reifen und damit möglicherweise auch auf die Verursacher der Ablagerung liefern.

Der betroffene Parkplatz liegt direkt an der Landesstraße 815 in Fahrtrichtung Westerstede. Die illegale Entsorgung muss vor dem Vormittag des 3. Juni 2026 erfolgt sein. Eine genauere Eingrenzung des Tatzeitraums ist derzeit nicht möglich.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der 04488-833115 entgegen. (675624)

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