Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
POL-OL: Suche nach vermisster Leana
Oldenburg (ots)
Seit Ende letzter Woche wird die 14-jährige Leana vermisst. Sie verließ ihre Wohnanschrift in Oldenburg und steht seitdem in keinerlei Kontakt.
Nach derzeitigem Stand gibt es keine Hinweise darauf, dass eine akute Gefährdung vorliegt. Aufgrund ihres jungen Alters und des längeren fehlenden Kontakts wird Leana jedoch dringend gesucht.
Es wird vermutet, dass sich Leana möglicherweise in Oldenburg, der näheren Umgebung oder in Bremen aufhält.
Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zum Aufenthaltsort von Leana geben können, sich umgehend unter der Telefonnummer 0441-7904115 zu melden.(302354)
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