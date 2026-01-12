Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Suche nach vermisster Person

Oldenburg (ots)

Seit heute Morgen, ca. 07:00 Uhr, wird eine 26-jährige männliche Person namens Dinitri vermisst.

Der 26-Jährige ist auf Medikamente angewiesen. Aus diesem Grund kann aktuell eine Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden.

Die bisherigen Such- und Überprüfungsmaßnahmen führten nicht zum Auffinden der vermissten Person.

Der Vermisste kann wie folgt beschrieben werden:

- 180 - 185 cm groß, - schlanke Statur, - schwarze Hautfarbe, - schwarze kurze Haare und keinen Bart.

Bekleidet ist er mit einer dunklen Daunenjacke, einer schwarzen Hose und trägt einen dunkelblauen Rucksack.

Aufmerksame Zeuginnen und Zeugen, die die vermisste Person gesehen haben und weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Oldenburg unter 0441-790-4115 oder per Notruf über 110 zu melden.

Hinweis: Das angehängte Bild darf zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung genutzt werden.

