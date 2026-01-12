Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Suche nach vermisster Person

Oldenburg (ots)

Seit heute Morgen, 07:00 Uhr, wird eine 26-jährige männliche Person vermisst.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Person in einer hilflosen Lage befindet. Der 26-Jährige ist auf Medikamente angewiesen. Sämtliche Ermittlungen zu seinem Aufenthaltsort verliefen bislang erfolglos.

Der Vermisste ist 180 - 185 cm groß, von schlanker Statur und dunkelhäutig. Ferner hat er schwarze kurze Haare und keinen Bart.

Bekleidet ist er mit einer dunklen Daunenjacke, einer schwarzen Hose und trägt einen dunkelblauen Rucksack.

Aufmerksame Zeuginnen und Zeugen, die die vermisste Person gesehen haben und weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Oldenburg unter 0441-790-4215 oder per Notruf über 110 zu melden.

