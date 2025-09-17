PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 17-Jähriger - Polizei bittet um Hinweise

Oldenburg (ots)

Die Polizei sucht seit dem 04. September 2025 die 17-jährige Alin. Letzter Kontakt zu ihren Eltern bestand gegen 19:50 Uhr am gleichen Tag. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Hinweise auf eine Straftat zu ihrem Nachteil liegen bislang nicht vor.

Alin ist 17 Jahre alt, etwa 170 cm groß, schlank, hat lange schwarze Haare und trug zuletzt einen rosa Pullover, eine schwarze Hose, weiße Schuhe sowie einen schwarzen Nike-Rucksack.

Die Polizei vermutet, dass sich Alin im Großraum Oldenburg oder Bremen aufhält.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer Alin gesehen hat oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0441-7904115 zu melden. Auch der Polizeinotruf 110 steht rund um die Uhr für Hinweise zur Verfügung.(1061385)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Jens Rodiek
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

