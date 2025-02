Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Bad Zwischenahn: Suche nach vermisster Jugendliche - Polizei bittet um Mithilfe

Oldenburg (ots)

Seit der letzten Nacht wird die 15-jährige Lotta vermisst. Lotta befand sich am vergangenem Abend auf einer Feier in der Ortschaft Ofen. Nachdem Lotta gegen 2:00 Uhr in einem Auto mit nach Hause genommen wurde, verließ sie in Höhe des Feuerwehrhauses in Petersfehn das Auto und rannte in Richtung des Waldes "Wold". Seither fehlt von ihr jede Spur.

Lotta ist 1,70m groß und hat eine schlanke Statur. Sie trägt offene, lange blonde Haare. Bekleidet war Lotta zum Zeitpunkt ihres Verschwindens mit weißen Schuhen, einer schwarzen Jeans sowie einem beigen Oberteil.

Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen, bei denen heute auch die Freiwillige Feuerwehr, die Rettungshundestaffel sowie die Bereitschaftspolizei und der Polizeihubschrauber eingebunden waren, konnte Lotta bislang nicht gefunden werden.

Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe: Wer hat Lotta seit gestern Abend gesehen oder kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen?

Hinweise werden rund um die Uhr von der Polizei Bad Zwischenahn unter der Telefonnummer 04403-927115 oder über den Notruf entgegen genommen.

