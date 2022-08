Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Einbruchdiebstähle in Rastede++

Oldenburg (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag, in der Zeit zwischen 03.00 Uhr und 03.30 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in Rastede, Eichendorffstraße, in das dortige Pfarrhaus ein. Nach dem gewaltsamen Öffnen einer Aussen- und mehrerer Innentüren wurde ein Tresor komplett entwendet. In diesem befanden sich diverse Papiere, Schlüssel sowie eine geringe Bargeldmenge. (1004326) Ein weiterer Einbruch ereignete sich in Rastede, Mühlenstraße. Bei dem hier ansässigen Vereinsgebäude der Showband Rastede wurden ebenfalls Türen aufgebrochen. Nach den bisherigen Erkenntnissen wurde bei diesem Einbruch kein Diebesgut erlangt. (1004375)

