Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Öffentlichkeitsfahndung der Polizei +++

Oldenburg (ots)

Bereits am 26.08.2020 kam es zu einem Diebstahl in einem Supermarkt im Stadtteil Ofenerdiek. Durch zwei weibliche Täterinnen wurde der Geschädigten die Geldbörse aus dem Rucksack entwendet.

In diesem befand sich neben Bargeld auch die EC - Karte der Geschädigten. Mit dieser Karte wurde anschließend - mutmaßlich durch dieselben Personen - versucht, Bargeld an einem Automaten abzuheben, was jedoch misslang.

Bei den Ermittlungen zu dem Diebstahl setzt die Polizei nun auf die Mithilfe der Öffentlichkeit. Bei der Tat konnten Videoaufnahmen der Täterinnen erstellt werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg hat das Amtsgericht Oldenburg nun die Veröffentlichung der Fotos angeordnet. Wer kennt die abgebildeten Personen?

Zeugenhinweise werden von der Polizei Oldenburg unter der Telefonnummer 0441/790-4115 entgegengenommen.(202000983954)

