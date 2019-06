Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: Polizei Bad Zwischenahn ++Friedlicher Verlauf der Oldenbora 2019++

Oldenburg (ots)

Die polizeiliche Bilanz der Oldenbora in Nethen fällt positiv aus. Rund 10.000 Menschen feierten am Pfingstsonntag gut gelaunt zu elektronischer Musik. Lediglich zwei Personen mussten in Gewahrsam genommen werden. Es wurden fünf Körperverletzungsdelikte aufgenommen und einige kleinere Streitereien geschlichtet. Bei Kontrollen ankommender Kraftfahrzeuge mussten elf Fahrzeuglenker mit zur Blutentnahme, weil sie unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln oder Alkohol standen. Bei 20 Personen wurden Drogen gefunden. Sie erwartet nun ein Strafverfahren. Als sehr hilfreich erwies sich wiedermal die Polizeireiterstaffel, die mit sechs Pferden aus Hannover angereist war. Pferd und Reiter sind bei den Fahrzeug- und Menschenmengen meist schneller am Einsatzort als andere Polizeikräfte. Unterstützt wurden sie durch Kräfte der Bereitschaftspolizei. Die gute Zusammenarbeit aller beteiligten Institutionen (Polizei, Zoll, Feuerwehr, DRK, Rettungsdienst, DLRG, Veranstalter und Sicherheitsdienst) trug zu dem gelungenen Verlauf des Festivals bei.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

PK Bad Zwischenahn

Telefon: +49(0)4403/927 115

E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell