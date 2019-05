Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ 58jähriger Patient vermisst ++ umfangreiche Suchmaßnahmen ++ Polizei leitet Öffentlichkeitsfahndung ein.

Oldenburg (ots)

Am gestrigen Abend wurde ein 58 Jahre alter Patint der Ammerlandklinik in Westerstede als vermisst gemeldet. Dabei handelt es sich um den 58 Jahre alten Detlef Klausing aus Löhne. Der Vermisste wurde in der Ammerlandklinik behandelt. Er wurde zuletzt mittags gesehen. Herr Klausing wird krankheitsbedingt als "verwirrt" und orientierungslos beschrieben. Die bislang durchgeführten Ermittlungen bei Kontaktpersonen aus seinem sozialen Umfeld führten zu keinem Erfolg. Auch die bisherigen Suchmaßnahmen im Umfeld des Klinikzentrums führten nicht zum Auffinden des Vermissten. Die Suchmaßnahmen werden am heutigen Tage fortgesetzt und ausgeweitet. Dabei unterstützen u.a. auch Kräfte der Feuerwehr und Diensthundeführer. Herr Klausing wird wie folgt beschrieben:

- ca. 180cm groß und von normaler Statur - braune, mittellange Haare, zur Seite gekämmt - zuletzt war er mit einem dunkelblauen Unterhemd und einer schwarzen Jogginghose bekleidet.

Auffällig ist, dass der Vermisste kein "Gebiss" trägt. Wer hat den Vermissten gesehen? Bitte umgehend die Polizei Westerstede (04488/833-115) informieren. Bilder des Vermissten sind beigefügt.

