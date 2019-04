Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ 79-jährige Radfahrerin schwer verletzt +++

Oldenburg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall an der Bloherfelder Straße ist am Mittwoch eine 79-jährige Oldenburgerin schwer verletzt worden. Die Frau war um 11.20 Uhr mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg der Bloherfelder Straße in Richtung stadtauswärts unterwegs. Kurz vor der Einmündung in den Uhlhornsweg wurde die Rentnerin auf der linken Seite von einer in gleicher Richtung fahrenden 19-jährigen Radfahrerin überholt. In diesem Moment bog die 79-Jährige unvermittelt nach links ab, so dass es zum Zusammenstoß mit der 19-Jährigen kam. Die Rentnerin stürzte und musste anschließend mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Der Unfalldienst der Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter Telefon 0441/790-4115 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (477809)

