POL-OL: Zwei Pkw-Diebstähle in Rastede und Wiefelstede

Oldenburg (ots) - In der Nacht zu Freitag, 07.12.18, entwendeten unbekannte Täter von einem Grundstück in Rastede, Havelstraße, einen hochwertigen Pkw BMW X 5 mit WST-Kennzeichen Einen Tag später, Nacht zum 08.12.18, wurde das gleiche Modell, mit OL-Kennzeichen, von einem Grundstück in Wiefelstede, Eichenkamp, entwendet. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Zwischenahn, Tel.: 04403-9270, in Verbindung zu setzen.

