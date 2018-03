POL-OL: ++ Wohnhausbrand in Wiefelstede; Brandursache geklärt (Nachtrag zu AuftragNr. 3237700)

Oldenburg (ots) - Die Brandursache für den Wohnhausbrand am 27.02.2017 in Wiefelstede, Langerie, konnte ermittelt werden. Durch nicht fachgerechte Arbeiten an seinem unter der Carport abgestellten PKW kam es zum Brandausbruch in diesem Fahrzeug. Der 47 Jahre alte Eigentümer versuchte vergeblich, dass Feuer mit eigenen Mitteln zu löschen. Dabei verletzte er sich leicht. Das Feuer breitete sich über das Carport auf das Wohngebäude aus. Trotz des schnellen Einsatzes von mehr als 100 Feuerwehrkräften entstand ein erheblicher Sachschaden, der auf mindestens 300.000 Euro geschätzt wird. Gegen den 47-jährigen Mann wird ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung eingeleitet.

