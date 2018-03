POL-OL: +++ Betrunkener Radfahrer mehrfach gestürzt +++

Oldenburg (ots) - Gleich mehrere Zeugen meldeten sich am Mittwoch gegen 17 Uhr bei der Polizei und schilderten, dass ein offenbar stark betrunkener Radfahrer auf der Lasiusstraße im Bereich des Dobbenteiches unterwegs sei. Der Mann sei dabei bereits mehrmals gestürzt, dann aber immer wieder aufgestiegen und weitergefahren.

Im Rahmen der Suche konnten die Beamten den beschriebenen Radfahrer am Prinzessinweg antreffen. Er fuhr unsicher und mit starken Schlagenlinien in Richtung Bernhardstraße. Als die Beamten dem Mann deutliche Anhaltezeichen gegeben hatten, kollidierte dieser fast mit dem Streifenwagen, konnte aber schließlich mittig auf der Fahrbahn anhalten und vom Rad steigen. Der 29-jährige Oldenburger hatte aufgrund seiner Stürze bereits mehrere blundende Wunden im Gesicht und musste ambulant im Krankenhaus untersucht werden. Anschließend wurde der Mann, bei dem der Alkotest einen Wert von 2,62 Promille ergeben hatte, zur Verhinderung witerer Straftaten in Gewahrsam genommen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Pressestelle

Stephan Klatte

Telefon: 0441 790 4004

E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland



Rückfragen innerhalb der Bürodienstzeiten bitte an die Pressestelle.



https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell