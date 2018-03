POL-OL: +++ Sachbeschädigung durch Feuer - Polizei ermittelt gegen drei Kinder +++

Oldenburg (ots) - Ein Zeuge meldete am Mittwoch um 15.50 Uhr über Notruf den Brand auf einer Baustelle am Hackenweg. Die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei konnten wenige Minuten später am Einsatzort festellen, dass ein Holzstapel neben einem Baucontainer in Brand geraten war. Die Flammen hatten bereits auf den Baucontainer übergegriffen und Teile des Inventars beschädigt.

Die Feuerwehr konnte den Brand bereits nach wenigen Minuten löschen. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache und der Befragung von Zeugen gerieten drei Kinder in den Verdacht, das Feuer gelegt zu haben. Gegen die drei Schüler im Alter von 11 bis 13 Jahren wird nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung ermittelt. Der entstandene Schaden wird auf etwa 3000 Euro geschätzt. Zur Zeit der Brandlegung haben sich nach bisherigen Erkenntnissen keine weiteren Personen auf dem Gelände der Baustelle aufgehalten.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Pressestelle

Stephan Klatte

Telefon: 0441 790 4004

E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland



Rückfragen innerhalb der Bürodienstzeiten bitte an die Pressestelle.



https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell