POL-OL: +++ Wohnhausbrand in Wiefelstede - Eine Person leicht verletzt +++

Oldenburg (ots) - Beim Brand eines Wohnhauses in Wiefelstede ist am Dienstag Abend, den 27.02.2018, ein 47-jähriger Bewohner des betroffenen Einfamilienhauses leicht verletzt worden. Gegen 20:10 Uhr wurde durch einen Nachbarn über Notruf ein Fahrzeugbrand unter dem Carport des betroffenen Hauses gemeldet. Der Verletzte war zur Brandzeit alleine in dem sonst von seiner fünfköpfigen Familie bewohnten Haus. Als er das Feuer an dem Pkw bemerkte, versuchte er dieses vergebens mit eigenen Mitteln zu löschen. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Das Feuer griff auf den Carport über und von dort aus auf den angrenzenden Dachstuhl des Hauses. Bewohner umliegender Wohnhäuser mussten ihre Wohnungen zum Teil kurzzeitig verlassen. Zur Brandbekämpfung wurden die umliegenden Ortsfeuerwehren sowie der technische Zug der FTZ Elmendorf eingesetzt. Das Feuer konnte durch die eingesetzten Kräfte gelöscht werden und ein Übergreifen auf umliegende Häuser verhindert werden. Insgesamt befanden sich rund 100 Feuerwehr- und Rettungskräfte im Einsatz. Das Wohnhaus ist nicht mehr bewohnbar und wurde durch das Feuer sowie das eingesetzte Löschwasser stark in Mitleidenschaft gezogen. Zur Ursache des Brandes können noch keine Aussagen getroffen werden. Entsprechende Ermittlungen werden seitens der Polizei eingeleitet.

