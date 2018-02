POL-OL: Unerlaubtes Entfernen von der Unfallstelle - Zeugenaufruf

Oldenburg (ots) - Am Montag, dem 19.02.2018, in der Zeit von 09.30 bis 12.30 Uhr, wurde in Bad Zwischenahn/Ofen, Ramsauerstraße 4 (dortige Apotheke), auf dem dortigen Parkplatz ein PKW Mitsubishi Colt, Farbe Rot, angefahren und beschädigt (Schaden hinten links - Seitenteil/Stoßfänger). Der Verursacher des Verkehrsunfalles entfernte sich unjerlaubt von der Unfallstelle. Zeugenhinweise werden erbeten an das Polizeikommissariat Bad Zwischenahn, Tel.: 04403-927-0.

