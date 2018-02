POL-OL: +++ Tatverdächtiger nach Handyraub ermittelt +++

Oldenburg (ots) - (Nachtrag zur Pressemitteilung der Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt/Ammerland vom 26.02.2018, 11.39 Uhr)

Nach dem Raub auf einen 15-jährigen Schüler am Friedrich-August-Platz konnte die Polizei nun anhand von Zeugenaussagen einen Tatverdächtigen ermitteln. Der 18-Jährige aus Westerstede wurde noch am gestrigen Nachmittag in seiner Wohnung aufgesucht. Eine Richterin hatte zuvor auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg einen Durchsuchungsbeschluss erlassen. In der Wohnung des Tatverdächtigen fanden die Beamten das geraubte Handy. Gegen den 18-Jährigen wird nun weiter ermittelt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Pressestelle

Stephan Klatte

Telefon: 0441 790 4004

E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland



Rückfragen innerhalb der Bürodienstzeiten bitte an die Pressestelle.



https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell