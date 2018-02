POL-OL: Hochwertiges Sportrad in Friedrichsfehn entwendet

Oldenburg (ots) - Am Montag, 26.02.18, in der Zeit zwischen 18:00 Uhr und 20:00 Uhr wurde in Edewecht/ Friedrichsfehn, Zur Sportwiese, ein vor der dortigen Sporthalle abgestelltes hochwertiges Mountainbike entwendet (siehe Foto). Es handelt sich um ein vollgefedertes MTB der Marke Radon, Modell:Skeen Hinweise nimmt die Polizei in Edewecht unter der Rufnummer 04405 482220 entgegen.

