POL-OL: +++ Einbruch in Geschäftsräume - Unbekannte Täter durchbrechen Wand und öffnen Geldautomaten +++

Oldenburg (ots) - Am Montagmorgen wurde der Polizei der Einbruch in ein Einkaufscenter am Scheideweg gemeldet:

In der Zeit zwischen Samstag, 20.45 Uhr, und Montag, 7 Uhr, stiegen unbekannte Täter offenbar mit einer Leiter auf das Vordach des Geschäfts. Auf dem Dach öffneten die Täter gewaltsam einen Lüftungsschacht und ließen sich etwa 3 Meter tief in den Raum einer Kundentoilette hinab. In dem Berech der Kundentoilette öffneten die Unbekannten auf noch nicht geklärte Art und Weise eine Wand und konnten so an einen auf der Rückseite der Wand in den Verkäufsräumen aufgestellten Geldautomaten gelangen. Der Automat wurde von den Tätern ebenfalls aufgebrochen.

Zur Schadenshöhe liegen derzeit noch keine genauen Informationen vor; ebenso ist noch nicht bekannt, ob Bargeld entwendet wurde. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise an die Polizei: Telefon 790-4115. (235435)

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Pressestelle

Stephan Klatte

Telefon: 0441 790 4004

E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland



Rückfragen innerhalb der Bürodienstzeiten bitte an die Pressestelle.



https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell