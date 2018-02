POL-OL: +++ Unbekannter Täter raubt 15-Jährigem das Handy +++

Oldenburg (ots) - Ein 15-jähriger Schüler wurde bereits am Freitagabend Opfer eines Raubes. Der Jugendliche hatte sich gegen 20.30 Uhr in Begleitung mehrerer Mitschüler auf einem Spielplatz am Friedrich-August-Platz aufgehalten. Auf dem Spielplatz kamen schließlich noch weitere Personen dazu, die nach den bisherigen Ermittlungen deutlich älter als die Jugendlichen waren. Einer dieser Männer forderte den 15-Jährigen auf, ihm sein Handy zu geben, da er nach der Uhrzeit sehen wollte. Nachdem der Schüler dem Unbekannten bereitwillig sein Handy gab, steckte dieser es in seine Jacke und weigerte sich auch nach mehrfacher Aufforderung, es wieder herauszugeben. Stattdessen schubste er den Jugendlichen immer wieder von sich und drohte mit Schlägen. Als der Unbekannte den Tatort schließlich verlassen hatte, begab sich das Opfer zur Polizei und erstattete Anzeige.

Bei dem mutmaßlichen Täter soll es sich um einen etwa 20 Jahre alten und 185cm großen Mann gehandelt haben. Er hatte einen Dreitagebart und dunkle, an den Seiten kurzrasierte Haare. Bekleidet war er nach Zeugenangaben mit einer schwarzen Jacke, Jeans und Lederhandschuhen.

Zeugenhinweise werden unter Telefon 790-4115 entgegen genommen. (228861)

