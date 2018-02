POL-OL: ++ A 29 - Vollbrand eines Neuwagens ++

Oldenburg (ots) - Am Sonntag, 25.02.2018, gegen 12:24 Uhr, kam es auf dem Seitenstreifen der A 29, zwischen den Anschlussstellen Varel-Bockhorn und Zetel, Richtungsfahrbahn Wilhelmshaven, zu einem Pkw-Brand. Der 18jährige niederländische Fahrer befuhr mit seinem Pkw Alfa Mito die A 29 in beschriebener Fahrtrichtung. Zwischen den Anschlussstellen bemerkte er einen Leistungslust seines Fahrzeugs und fuhr auf dem Seitenstreifen. Beim Aussteigen schlugen dann bereits erste Flammen aus dem Motorraum. Als die Freiwillige Feuerwehr Borgstede eintraf, stand der Pkw, bei dem es sich um einen Neuwagen handelte, bereits in Vollbrand.

Verletzt wurde hierbei niemand. Der Sachschaden beläuft sich nach aktuellem Ermittlungsstand auf ca. 20000 EUR.

Während der Lösch- und Aufräumarbeiten wurde der Hauptfahrstreifen für ca. 1 Stunde gesperrt und der Verkehr über den Überholfahrstreifen an dem Brandort vorbeigeleitet.

Hierdurch kam es jedoch zu keinen nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.

