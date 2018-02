POL-OL: +++Pressemeldung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn+++

Oldenburg (ots) - Edewecht

Alkoholisierter Fahrzeugführer: Am Freitag, dem 25.02.2018, gegen 14:30 Uhr wurde in Edewecht ein PKW Opel durch eine Funkstreifenwagenbesatzung zur allgemeinen Verkehrskontrolle gestoppt. Dabei wurde festgestellt, dass der 38jährige Fahrzeugführer unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Eine Überprüfung am tragbaren Alkomaten ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,17 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt. Gegen den Beschuldigten wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Bad Zwischenahn

Diebstahl und Sachbeschädigung: Zwischen Freitag, dem 23.02.2018, ca. 15:00 Uhr, und Samstag, dem 24.02.2018, ca. 08:30 Uhr wurden von einer größeren Baustelle an der Eyhauser Allee in Bad Zwischenahn ca. 100 Meter Kabel entwendet. Durch diesen Kabeldiebstahl wurde eine daran angeschlossene Wasserpumpe beschädigt. Der dabei verursachte Gesamtschaden wird vorsichtig auf 8000 EURO geschätzt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Bad Zwischenahn unter Tel.: 04403/920-115.

PKW gerät in Brand: Am Samstag, gegen 11:45 Uhr, wurde der Brand eines PKW Mercedes auf dem Gästeparkplatz eines Hotels im Zentrum von Bad Zwischenahn mitgeteilt. Der alarmierten freiwilligen Feuerwehr Bad Zwischenahn gelang es zügig den in Brand geratenen Motorraum des Fahrzeugs abzulöschen, so dass es zu keiner weiteren Brandausdehnung kam. Da der Fahrzeugmotor des Mercedes unmittelbar vor der Brandentdeckung bereits eingeschaltet war, dürfte ein technischer Defekt ursächlich sein. Die Polizei Bad Zwischenahn hat ein Brandermittlungsverfahren eingeleitet.

