POL-OL: +++Einbruch in Schnellrestaurant+++Einbruch in Einfamilienhaus+++

Oldenburg (ots) - +++Einbruch in Schnellrestaurant+++ Am frühen Sonntagmorgen kommt es in einem Schnellrestaurant am "Posthalterweg" zu einer Alarmauslösung. Ein Mitarbeiter des Restaurants, der die Filiale wenige Minuten zuvor verlassen hat, begibt sich nach dem Anruf des Sicherheitsunternehmens zurück und kann vier Personen feststellen, die sich im und vor dem Restaurant befinden. Noch bevor die umgehend alarmierte Polizei eintrifft, entfernen sich die Personen in Richtung eines in der Nähe abgestellten PKW. Als sie bemerken, dass sie durch den Mitarbeiter verfolgt werden, flüchten sie in unbekannte Richtung. Nachdem eine sofortige Fahndung ohne Erfolg verläuft, postiert sich die Polizei verdeckt und kann einige Zeit später zwei Personen feststellen, die offensichtlich zum PKW gehören. Die polizeilich bekannten Personen werden festgenommen, da zu vermuten ist, dass sie mit der Tat im Zusammenhang stehen. Der PKW, in dem sich einbruchtypisches Werkzeug sowie mögliches Diebesgut aus einer anderen Tat befinden, wird sichergestellt. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

+++Einbruch in Einfamilienhaus+++ In der Zeit von Donnerstag bis Samstag kommt es in Bürgerfelde, im "Wilkenweg", zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Unbekannte Täter hebeln ein rückwärtiges Fenster auf, dringen in das Haus ein und durchsuchen die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Ob Diebesgut erlangt worden ist, kann derzeit nicht gesagt werden, da die Geschädigten ortsabwesend sind.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Einsatz- und Streifendienst 1

Dienstschichtleiter

Telefon: 0441/790-4117

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland



Rückfragen innerhalb der Bürodienstzeiten bitte an die Pressestelle.



https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell