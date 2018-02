POL-OL: +++Eingeschalteter Küchenherd löst einen Rauchmelder aus+++

Oldenburg (ots) - Am Freitag, dem 23.02.2018, gegen 20:20 Uhr teilte eine Anwohnerin aus Bad Zwischenahn, Ortsteil Ohrwege, der Großleitstelle Oldenburg über Notruf einen ausgelösten Rauchmelder in einer Nachbarwohnung mit. Daraufhin wurde die Freiwillige Feuerwehr Ohrwege und Dänikhorst alarmiert, die bei ihrem Eintreffen eine Rauchentwicklung wahrnehmen konnte. Die meldende Nachbarin (38 Jahre alt) hatte zuvor die Doppelhaushälfte bereits mit einem Schlüssel betreten und die einzige Bewohnerin (68 Jahre alt) nach draußen begleitet. Durch die Feuerwehr stellte sich zügig heraus, dass zuvor auf dem noch eingeschalteten Küchenherd ein Porzellanbehältnis mit Essen vergessen wurde. Dadurch war es zu der starken Rauchentwicklung gekommen, wodurch der vorhandene Rauchmelder ausgelöst wurde. Da kein offenenes Feuer ausbrach, wurde die Doppelhaushälfte durch die Feuerwehr belüftet und das Behältnis mit den angekohlten Überresten entsorgt. Da die Bewohnerin und auch die Nachbarin über leichte Atemwegsbeschwerden klagten, wurden diese durch den ebenfalls alarmierten Rettungsdienst vorsorglich in die Ammerlandklinik Westerstede eingeliefert und dort nach einer ambulanten Behandlung wieder entlassen.

