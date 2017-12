POL-OL: ++ Diebstahl Sattelzugmaschine ++ Versuchter Raub ++ Trunkenheitsfahrt Pkw ++

Oldenburg (ots) - ++ Diebstahl Sattelzugmaschine ++ In der Zeit von Freitag, 22.12.2017, bis zum Montag, 25.12.2017, wurde eine weißfarbene Sattelzugmaschine, Marke: DAF, entwendet. Der Lkw stand auf einem Parkstreifen in dem Gewerbegebiet Tweelbeeke, Gerhard-Stalling-Straße in 26135 Oldenburg. Der zu der Sattelzugmaschine gehörende Auflieger wurde abgekoppelt und verblieb in der Gerhard-Stalling-Straße. Die Zugmaschine besitzt einen Wert von ca. 30.000,- Euro.

++ Versuchter Raub ++ Am Sonntag, dem 24.12.2017 befand sich gegen 21.15 Uhr ein 29-jähriger Oldenburger zu Fuß in der Krumme Straße in 26131 Oldenburg. Eine unbekannte Person fragte den Oldenburger nach Zigaretten, forderte ihn danach zur Herausgabe seines Handys auf. Der 29-Jährige ging nicht auf die Forderung ein. Es erschien eine zweite Person und sprühte dem Oldenburger Reizstoff ins Gesicht. Danach bemerkte der Oldenburger, dass einer der Personen versuchte in seine Hosentasche zu greifen. Erst nach Gegenwehr ließen die beiden Täter von der Tat ab. Bei einem Täter könnte es sich um einen ca. 1,70m großen Deutschen gehandelt haben. Von dem zweiten Täter ist bekannt, dass es ein Südländer gewesen sein soll, der offensichtlich größer als der erste Täter war. Eine Nahbereichsfahndung verlief negativ.

++ Trunkenheitsfahrt Pkw ++ Am Montag, dem 26.12.2017, wurde um 00.55 Uhr ein Pkw in der Wallstraße in 26122 Oldenburg kontrolliert. Der Fahrzeugführer, ein 24-Jähriger aus der Gemeinde Wiefelstede, stand mit 0,6% unter Alkoholeinfluss. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Den 24-jährigen Wiefelsteder erwartet ein Bußgeld in Höhe von 500,-EUR und ein einmonatiges Fahrverbot.

