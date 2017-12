POL-OL: +++ Verkehrsunfallflucht - Kratzspur auf Fahrbahn führt Polizei zum Verursacher +++

Oldenburg (ots) - In der Nacht auf Freitag kam es um 2.25 Uhr auf der Nadorster Straße zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Zeugen hatten der Polizei über Notruf berichtet, dass der Fahrer eines dunklen VW Golf während der Fahrt auf der Nadorster Straße offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug vorloren hatte und mit einem am Fahrbahnrand abgestellten Opel kollidiert war.

Der Unfallverursacher habe nach Angaben der Zeugen kurz angehalten. Anschließend habe er seine Fahrt jedoch stadtauswärts fortgesetzt und sei schließlich in den Hochheider Weg abgebrochen.

Die Polizei stellte bei der Unfallaufnahme fest, dass der Opel beim Aufprall schwer beschädigt wurde. An der Unfallstelle waren auf der Fahrbahndecke Kratzspuren zu erkennen, die die Beamten durch mehrere Straßen bis in die Kranbergstraße führten. Dort konnten die Beamten schließlich einen beschädigten VW Golf auffinden, der noch mit eingeschaltetem Licht am Fahrbahnrand stand. Die Kratzspuren waren vermutlich durch die Felge eines geplatzten Reifens verursacht worden.

In einer Wohnung an der Kranbergstraße traf die Polizei denn den Sohn des Fahrzeughalters an, der nun im Verdacht steht, das Fahrzeug geführt zu haben. Der Alkotest bei dem 31-Jährigen ergab einen Wert von 1,49 Promille. Es folgten eine Blutentnahme; eine gültige Fahrerlaubnis besitzt der Mann nicht.

An beiden Fahrzeugen war ein Schaden von insgesamt etwa 13.000 Euro entstanden.

