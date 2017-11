POL-OL: +++ Schwerer Verkehrsunfall an der Nadorster Straße - 59-jährige Radfahrerin schwer verletzt +++

Oldenburg (ots) - Am Freitagmorgen kam es an der Nadorster Straße zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem eine 59 Jahre alte Radfahrerin schwer verletzt wurde. Um 5.55 Uhr war der 57-jährige Fahrer eines Tiefladers aus Richtung Bremen kommend auf der Nordtangente (L 865) unterwegs. An der Abfahrt Nadorst wollte der 57-Jährige die Nordtangente verlassen und auf der Nadorster Straße nach rechts in Richtung Stadtmitte abbiegen. Hierbei übersah er die 59-jährige Radfahrerin, die auf dem rechten Radweg der Nadorster Straße ebenfalls in Richtung Stadtmitte unterwegs war. Die Ampel an der dortigen Einmündung war zum Unfallzeitpunkt noch ausgeschaltet. Der Tieflader kollidierte mit der Radfahrerin, die dabei stürzte und von einem der Reifen teilweise überrollt wurde. Sie musste mit ihren schweren Beinverletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Nach bisherigen Erkenntnissen besteht keine Lebensgefahr. Während der Erstversorgung der Verletzten und der Unfallaufnahme musste die Nadorster Straße teilweise gesperrt werden.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter Telefon 790-4115 bei der Polizei zu melden.

