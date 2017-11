POL-OL: +++ Einbrüche in Kirchen +++

Oldenburg (ots) - Unbekannte Täter drangen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in zwei Kirchengebäude im Stadtteil Eversten ein. In der Zeit zwischen 18 und 8.30 Uhr verschafften sich die Täter auf bislang nicht geklärte Weise Zutritt zu einer Kirche an der Edewechter Landstraße. Über eine aufgebrochene Innentür gelangten sie schließlich in einen Nebenraum, aus dem sie einen Tresor mit einem Taufkelch und silbernem Geschirr entwendeten. Der Schaden wird auf über 1000 Euro beziffert.

Etwa im selben Zeitraum (16 bis 7 Uhr) schlugen Unbekannte ein Seitenfenster zu einer Kapelle an der Zietenstraße ein und entwendeten aus einem Nebenraum einen Beutel mit Kleingeld. Der in diesem Fall entstandene Gesamtschaden liegt mehreren Hundert Euro. In beiden Fällen flüchteten die Täter unerkannt.

Die Polizei bittet Zeugen der beiden Einbrüche, sich unter Telefon 790-4115 zu melden.

(1395882, 1396245)

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Pressestelle

Stephan Klatte

Telefon: 0441 790 4004

E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell