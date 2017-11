POL-OL: +++ Einbruch in Einfamilienhaus +++

Oldenburg (ots) - Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus am Marschweg kam es am Mittwoch in der Zeit zwischen 14 und 20 Uhr. Ein unbekannter Täter hatte eine Terrassentür aufgehebelt und konnte auf diese Weise zunächst ein Schlafzimmer und dann weitere Räume des Hauses betreten und durchsuchen. Der Einbrecher entwendete Schmuck, Bargeld sowie einen Tresor mit weiteren Wertgegenständen. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung. Der Wert des Diebesgutes beträgt über 1000 Euro. Die Polizei nimmt Hinweise zu der Tat unter Telefon 790-4115 entgegen. (1394056)

