POL-OL: +++ Acht Kisten Leergut entwendet +++

Oldenburg (ots) - Am Mittwochabend wurde der Polizei der Diebstahl von Leergut aus einem Getränkegeschäft an der Hundsmühler Höhe mitgeteilt. Ein Zeuge hatte sich gegen 23.10 Uhr bei der Polizei gemeldet und geschildert, dass er kurz zuvor drei Personen beobachtet habe, die bei dem Getränkemarkt über einen Zaun geklettert waren und Leergutkisten entwendeten. Die dei Männer seien mit ihrer Beute in einem Opel geflüchtet. Die eingesetzten Beamten konnten das beschriebene Fahrzeug bereits wenige Minuten später am Hausbäker Weg anhalten. Im Fahrzeug trafen die Beamten drei 18-jährige Oldenburger an, gegen die nun wegen schweren Diebstahls ermittelt wird. Das Diebesgut im Wert von 26 Euro konnte im Fahrzeug ebenfalls aufgefunden werden.

