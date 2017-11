POL-OL: +++ Unbekannte Diebe entwenden Ledersessel +++

Oldenburg (ots) - Bereits am vergangenen Donnerstag (9. November 2017) entwendeten unbekannte Täter in der Zeit von 10 bis 16.30 Uhr einen auffälligen Sessel aus rotem Leder mit Armlehnen aus gebürstetem Stahl. Der Sessel war vor einem Geschäftshaus in der Heiligengeiststraße aufgestellt. Aufgrund der Größe und des Gewichtes des Diebesgutes ist zu vermuten, dass der Abtransport durch mindestens zwei Personen erfolgte.

Zeugen, die die Tat beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Telefon: 0441-790-4115. (1367481)

