POL-OL: +++ Wohnungsbrand in der Kranbergstraße - Eine Person tot aufgefunden +++

Oldenburg (ots) - Nach einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Kranbergstraße wurde am Morgen eine Person tot aufgefunden. Der Brand wurde um 6.44 Uhr gemeldet. Die daraufhin eingesetzten Feuerwehr- und Polizeikräfte mussten die Kranbergstraße für die Dauer der Lösch- und Ermittlungsmaßnahmen sperren. Die Bewohner der insgesamt sechs Wohnungen in dem Mehrfamilienhaus wurden durch die Einsatzkräfte evakuiert. Das Feuer konnte bereits nach kurzer Zeit durch die Berufsfeuerwehr Oldenburg gelöscht werden. In der brandbetroffenen Wohnung im zweiten Obergeschoss fanden die Kräfte einen 59-Jährigen Bewohner tot auf. Zur Todesursache wie auch zur Brandursache können derzeit noch keine Angaben gemacht werden; ebenso ist die Höhe des Sachschadens nicht bekannt.

