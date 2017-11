POL-OL: Raub auf Spielhalle

Oldenburg (ots) - Am gestrigen Abend kam es in der Spielhalle Cashothek in der Bremer Heerstraße zu einem Raub. Gegen kurz nach 23 Uhr betrat ein maskierter Täter die Spielhalle und forderte unter Vorhalt einer Pistole die 47-jährige Angestellte auf, dass Geld aus der Kasse herauszugeben. Der Täter erbeutete Bargeld in Höhe von über 200 Euro und entkam unerkannt. Er wird als circa 1,75 m groß, circa 25 Jahre alt mit kräftiger athletischer Figur beschrieben. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten nicht zur Festnahme des Täters.

