POL-OL: ++Einbrüche in Restaurant und Hotel++

Oldenburg (ots) - Bislang unbekannte Täter sind am 12.11.17, in der Zeit von 01:00 bis gegen 07:00 Uhr in die Räumlichkeiten eines Hotels sowie eines Restaurants in der Westersteder Innenstadt (Fußgängerzone) eingebrochen. In beiden Fällen wurden dazu Türen aufgebrochen. Während die Täter im Hotel offensichtlich keine Beute machten, erbeuteten sie im Restaurant mehrere hundert Euro aus einer Kasse sowie aus einem Zigarettenautomaten, der aufgebrochen wurde. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Westerstede (04488/833-115) zu melden.

