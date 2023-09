Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Fahndungsmaßnahmen nach Tatverdächtigem ---

Diepholz (ots)

Nachdem am 10.09.2023 in Barenburg, "Schwarzer Dieken" ein 17-jähriges Mädchen erstochen und am 13.09.2023 auf eine 30-jährige Frau in Sulingen eingestochen wurde, ermitteln Staatsanwaltschaft Verden und Polizeiinspektion Diepholz gegen den 42-jährigen Andreas Becker aus Kirchdorf wegen des Verdachts des vollendeten und versuchten Totschlags.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Verden hat das Amtsgericht Verden wegen der beiden Tatvorwürfe Haftbefehle erlassen und zudem die Öffentlichkeitsfahndung angeordnet.

Es wird nun intensiv nach dem Beschuldigten gefahndet. Er soll mit seinem PKW, VW Touran, Farbe grau, amtliches Kennzeichen DH - RK 5555 flüchtig sein. Bei Sichtung des Tatverdächtigen oder des geführten PKW wird gebeten, umgehend die Polizei Diepholz (Hinweistelefon: 05441 / 971 200) zu informieren oder den Notruf zu wählen.

Aus Eigensicherungsgründen ist nicht an die Person heranzutreten.

Auf die fortgeltende Unschuldsvermutung wird hingewiesen! Der Erlass eines Haftbefehls spiegelt den aktuellen Tatverdacht wieder. Bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung hat ein Beschuldigter als unschuldig zu gelten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell